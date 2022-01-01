В Тобольске родители новорожденных девочек получили подарок от главы города

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Свидетельства о рождении первым тоболякам 2022 года вручили в городском ЗАГСе, сообщает администрация Тобольска.

Родители новорожденных Снежаны и Ксении получили в подарок от главы города Максима Афанасьева поздравительный адрес, цветы и сувенир в виде новогоднего шара с гравировкой "Новорожденному в первый день Нового 2022 года".

По мнению родителей, этот подарок символичен и станет любимой новогодней игрушкой на долгие годы.