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В Тобольске родители новорожденных девочек получили подарок от главы города

Общество, 18:54 21 января 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Свидетельства о рождении первым тоболякам 2022 года вручили в городском ЗАГСе, сообщает администрация Тобольска.

Родители новорожденных Снежаны и Ксении получили в подарок от главы города Максима Афанасьева поздравительный адрес, цветы и сувенир в виде новогоднего шара с гравировкой "Новорожденному в первый день Нового 2022 года".

По мнению родителей, этот подарок символичен и станет любимой новогодней игрушкой на долгие годы.

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