Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Сборная России по биатлону завоевала серебро в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает Союз биатлонистов России.

В составе российской команды бежали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от норвежцев на 1 минуту 57,2 секунды, допустив один промах и использовав 12 дополнительных патронов на огневых рубежах.

Третье место заняла команда Германии.