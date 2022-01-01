В шести тюменских школах и технопарке набирают бесплатные группы по робототехнике и программированию

| Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске | Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске

Бесплатные группы по робототехнике и программированию в АйтиЛабы и РобоЛабы набирают в школах Тюменской области до 28 января. Запись ведут в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и 11 муниципальных районах области, сообщает региональный департамент информатизации.

С 31 января ученики будут изучать азы робототехники и программирования. Уже через полгода они смогут создать свой собственный проект — робота, мобильное приложение, игру или другое устройство. Обучение по всем программам бесплатное. Образование является дополнительным и не пересекается с основным образовательным процессом.

Продолжается набор в Тюмени на базе школ № 92 ("Робототехника"), № 68 ("Python", "Java"), № 88 ("Робототехника"), № 22 ("Робототехника"), лицей № 81 ("Python", "Java", "Робототехника"), гимназия № 1 ("Робототехника"). На программу по разработке игр "Unreal Engine" желающих ждут по адресу ул. Республики, 142 (2 этаж).

В Тюменском районе открыты группы на базе Богандинской школы № 2, Ембаевской школы им. Аширбекова, Каскаринской школы, Новотарманской школы, Созоновской школы. В Ялуторовском районе есть свободные места в школе № 4 г. Ялуторовска, Беркутской школы, Ивановской школы. Изучить Scratch и попробовать себя в занимательной робототехнике могут школьники Юргинского и Упоровского районов (Северо-Плетневская школа, Буньковская школа и Емуртлинская школа).

В Тобольске набор ведется на базе школы № 16 и школы № 9. Здесь ребята могут выбрать обучение по направлениям "Python", "Scratch", "Робототехника" и "Соревновательная робототехника". В Тобольском районе (Байкаловская школа) открыта группа по "Scratch".

В Заводоуковске ребят ждут в школе № 2 на программы "Робототехника", "Java", "Scratch", а также в Новозаимской школе ("Робототехника").

В Ишиме и Ишимском районе открыты группы по "Python", "Scratch", "Робототехнике" в школе № 8, Карасульской школе, Черемшанской школе, а также в Казанском центре развития детей. Александровская школа Сладковского района и Шороховская школа Исетского района ведут набор по робототехнике. А вот в школе с. Бердюжье, Зареченской школе и Викуловской школе № 1 готовы обучать детей языкам программирования по программам "Scratch" и "Python".

Запись в любую из групп открыта в Навигаторе дополнительного образования Тюменской области. Здесь можно выбрать подходящие время и место посещения занятий. Для входа на платформу используется логин и пароль портала госуслуг.

Все программы представлены для учеников разных возрастов. Начать обучение можно уже с 11-12 лет.