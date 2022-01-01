Технологический парк "ДСК-500" в Тюмени создадут к 2030 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологический парк "ДСК-500" будет создан в Тюмени к 2030 году. Разработку проектно-сметной документации завершат до конца 2022 года, работы по благоустройству и строительству начнутся в 2023 году.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, выступая на проектной сессии Rurban Creative Lab, которая проходит с 25 по 28 января в Тюменском технопарке, назвал этот проект одним из самых масштабных и финансово емких. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей, из которых 4,9 млрд рублей – это частные инвестиции.

"Территория "ДСК-500" - это наследие советского времени. Считаю, что это должна быть не просто площадка для размещения складских или производственных помещений. Это будет инновационный парк, точка притяжения тех, кто проживает и трудится на этой территории", - сказал Кухарук.

Предполагается, что основную часть, чуть более 52 тыс. кв. м, займут производственные площадки. Также здесь будут созданы коворкинг площадью свыше 32 тыс. кв. м и выставочная территория, которая займет 10 тыс. кв. м. Кроме того, в технологическом парке "ДСК-500" разместятся зоны для проведения культурных, досуговых и спортивных мероприятий, а также зона рекреации у воды.

Отметим, домостроительный комбинат был крупнейшим из подобных производств советского периода, рассчитанным на возведение 500 тысяч кв. м полностью укомплектованного жилья в год. Сейчас предприятие не функционирует, но его инфраструктура осталась. По оценкам экспертов, объект может быть трансформирован в уникальный объект инфраструктуры, каких в России не более десятка.

Любовь Голышева