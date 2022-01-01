Голышмановские мастерицы проведут для земляков мастер-классы по вязанию

| Фото: Клуб "28 петель" ВКонтакте | Фото: Клуб "28 петель" ВКонтакте

Ремесленный кружок будет действовать в доме культуры на Малышенской территории Голышмановского городского округа в Год культурного наследия народов России. Его участницы будут заниматься вязанием.

"У нас много мастериц в этом виде рукоделия, - рассказала руководитель Малышенского ДК Наталья Васильева. - Хотим объединить в кружке людей разных поколений. В активе будет 15 человек. Они будут учить односельчан вязать изделия, проводить мастер-классы. Лучшие поделки представим на итоговой окружной выставке в поселке Голышманово на закрытии Года культурного наследия народов России".

Планируется проводить фольклорные праздники и творческие конкурсы. Участники кружка вспомнят, какими ремеслами славилась Малышенская территория, и попробуют возродить их. Известно, что в одном из селений плели лапти. Раньше в каждой деревне отмечались престольные праздники — с ними тоже собираются знакомить земляков, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".