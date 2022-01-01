  • 29 января 202229.01.2022суббота
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Голышмановские мастерицы проведут для земляков мастер-классы по вязанию

Общество, 14:47 29 января 2022

Клуб "28 петель" ВКонтакте | Фото: Клуб "28 петель" ВКонтакте

Ремесленный кружок будет действовать в доме культуры на Малышенской территории Голышмановского городского округа в Год культурного наследия народов России. Его участницы будут заниматься вязанием.

"У нас много мастериц в этом виде рукоделия, - рассказала руководитель Малышенского ДК Наталья Васильева. - Хотим объединить в кружке людей разных поколений. В активе будет 15 человек. Они будут учить односельчан вязать изделия, проводить мастер-классы. Лучшие поделки представим на итоговой окружной выставке в поселке Голышманово на закрытии Года культурного наследия народов России".

Планируется проводить фольклорные праздники и творческие конкурсы. Участники кружка вспомнят, какими ремеслами славилась Малышенская территория, и попробуют возродить их. Известно, что в одном из селений плели лапти. Раньше в каждой деревне отмечались престольные праздники — с ними тоже собираются знакомить земляков, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вязание , рукоделие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 29.01.2022Голышмановские мастерицы проведут для земляков мастер-классы по вязанию
14:18 29.01.2022Число обращений по телефону 122 выросло в пять раз за неделю в Тюменской области
13:48 29.01.2022В Тюменской области COVID-19 выявили у 831 человека
13:01 29.01.2022Новые фантомы, микроскопы и симуляторы получили в Тюменском ГМУ