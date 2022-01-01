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В Тюмени работает досуговый клуб для инвалидов

Общество, 18:41 30 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досуговый клуб для инвалидов "Беседка" работает в Тюмени. Здесь проводятся различные мероприятия, пишет "Тюменская область сегодня".

Встречи с участием творческих коллективов города организуют два-три раза в месяц. Для взрослых проводят мастер-классы, концертные программы и литературные встречи. Помощь оказывают сотрудники ДК "Строитель", а также библиотек им. Д.И. Менделеева и им. А.С. Пушкина.

Также в мероприятиях могут участвовать и дети. Для них организуют различные игры и театрализованные представления. Работа ведется совместно с Музейляндией, библиотеками и культурными центрами Тюмени.

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