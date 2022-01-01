Зооволонтеры проведут благотворительную встречу в Тюмени

| Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" ВКонтакте

Благотворительная творческая встреча зооволонтеров пройдет в Тюмени 5 февраля. Мероприятие начнется в 14 часов в кафе "Рыба пила и ела" (ул. Ленина, 29), сообщают организаторы.

Гостей мероприятия ждут фримаркет или обмен вещами. Можно принести книги, одежду или украшения. Также запланирована чайная церемония от Юлии Старцевой, мастер-класс "Книжки-орешки" и мастер-класс по оригами.

Тюменка Полина Бурнышева организует фотовыставку "Хочу домой", где под каждой фотографией собаки из приюта "Лучший друг" будет написана история питомца. Желающие смогут взять понравившееся животное под опеку.

В качестве цены за вход гостям мероприятия предлагают принести денежное пожертвование или корм - крупы, субпродукты, овощи для приюта "Лучший друг".

Подробная информация о мероприятии размещена в группе проекта "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте.