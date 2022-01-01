47 пьяных водителей задержали в Тюменской области за выходные

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

47 водителей в состоянии опьянения задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Тюменской области 29 и 30 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Как отмечают в ГИБДД, это значительно больше, чем в другие выходные дни января. Почти половина нетрезвых автомобилистов — 21 водитель — задержаны в Тюмени.

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Ялуторовске. На глазах автоинспекторов автомобиль KIA Cerato не вписался в поворот и въехал в дорожный знак. Показания алкотестера составили 1,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"29-летний водитель пояснил, что пил с утра, не помнит с кем, затем поехал по городу. Ранее задерживался пьяным за рулем в июне 2021 года и 10 января 2022 года. Теперь подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В с. Армизонское водитель грузовика Toyota ToyoAce не остановился по требованию сотрудникам ГИБДД. Транспортное средство задержали на 67-м километре автодороги Омутинское-Армизонское. 35-летний водитель был нетрезв. Показания алкотестера - 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Поздно вечером в с. Омутинское остановили пьяную 38-летнюю женщину, управлявшую автомобилем KIA Rio. Водительского удостоверения у нее не было. "Водитель пояснила, что пила пиво с мужем, затем поехала отвозить бабушку на соседнюю улицу. Женщина прошла обучение в автошколе, но экзамен в ГИБДД на право получения водительского удостоверения сдать не смогла. Показания алкотестера составили 0,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — рассказали в ГИБДД.