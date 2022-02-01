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Пиццу "По-тобольски" смогут отведать гости города

Общество, 13:05 01 февраля 2022

Екатерина Штемберг | Фото: Екатерина Штемберг

Предпринимательница из Тобольска разрабатывает уникальный рецепт для пиццы "По-тобольски".

Как отметила владелица доставки суши и пиццы "КРУГ&РОЛЛ" Екатерина Штемберг, идею создания тобольской пиццы подсказали на бизнес-мастерской гостеприимства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Продукт, "привязанный" к территории, лучше продается, привлекает больше туристов. Но создания уникального рецепта недостаточно для продвижения продукта.

"Хотим подойти к этому комплексно, открыть такое место, где не только тоболяки, но и гости города смогут отведать вкусной пиццы из печи, выпить ароматного кофе и стать чуть ближе к Тобольску. Кофе - это высокомаржинальный продукт, но мы его запустим как дополнение к нашей фирменной пицце", - пояснила Екатерина Штемберг.

В настоящий момент предпринимательница занимается вопросами сервиса, подбора персонала. Школа гостевого бизнеса в этом хорошо помогает.

"На мастер-классе по приготовлению пиццы пришли к выводу, что все-таки главное - тесто, а не начинка. Наполнение может быть любым, а вот основа должна быть идеальной, нужной толщины, хрустящей снаружи, мягкой внутри. Узнали необычные сочетания вкусов, которые как раз и будем использовать в пицце "По-тобольски", - подчеркнула Екатерина Штемберг.

Ирина Шемякина

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# инвестиционное агентство , предпринимательство , Тобольск

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