Около 100 заявок на подключение к централизованному водоснабжению поступило от жителей Тюменского района

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Около 100 заявок на подключение к централизованному водоснабжению жителей сел Яр и Каскара находятся в настоящее время в работе у специалистов "Росводоканал Тюмень". Строительство водопроводов "Тюмень-Каскара" и "Тюмень-Кулаково" уже позволило жителям ряда населенных пунктов провести воду в дома.

Процесс заключения договора занимает около 60 дней, и если сельчане хотят, чтобы к лету в их дома пришла централизованная вода, специалисты рекомендуют уже сегодня обратиться в тюменский водоканал для заключения договора.

"Срок оформления договора довольно длительный, так как его согласовывают несколько инстанций, но потребителю не нужно никуда ходить - мы все сделаем сами. Важно лишь собрать пакет документов, указанный на нашем сайте. Большинство из этих документов есть у каждого собственника", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Сейчас строятся магистральные сети водоснабжения к селам Червишево и Онохино. В ближайшей перспективе строительство водопроводов поселкам Андреевский, Боровский и Московский, селам, Мальково, Перевалово и число населенных пунктов, жителям которых будет доступно централизованное водоснабжение будет увеличиваться.