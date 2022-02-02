Трое взрослых и один ребенок пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в столкновении трех машин на 21-м километре Ишим – Казанское в Ишимском районе Тюменской области 1 февраля, сообщает региональная ГИБДД.

"По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2114 при завершении обгона потеряла управление автомобилем, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Geely и "Лада Гранта", – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель ВАЗ-2114 получила тяжелые травмы, ее доставили в реанимационное отделение больницы. Травмированы 34-летняя водитель "Лады Гранта", ее семилетняя дочь и 62-летняя мать. По предварительной информации, у девочки, перевозившейся в детском автокресле на переднем сиденье, – ушибы. Беременную водительницу доставили в родильное отделение. У пенсионерки - травма руки.

Обстоятельства аварии выясняются.