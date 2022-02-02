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В Тюмени разыскивают мошенников, оформивших кредит на пенсионерку

Происшествия, 15:54 02 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, оформивших кредит на пенсионерку, разыскивают в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница, на которую мошенники оформили кредит в размере 150 тыс. рублей. Женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником технической поддержки портала Госуслуги. Собеседница сообщила, что в личном кабинете потерпевшей производится смена номера телефона. Злоумышленница убедила гражданку назвать код, который придет на ее телефон. Завладев информацией, мошенница прервала разговор, а заявительница вскоре узнала, что на ее имя оформлен кредит.

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# мошенничество , пенсионеры

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