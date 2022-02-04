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Экспресс-осмотр онколога в ТРЦ "Кристалл" переносится

Общество, 17:43 03 февраля 2022

Медицинский город | Фото: Медицинский город

Профилактическая акция ко Всемирному дню борьбы с раком, которая должна была состояться 4 февраля в ТРЦ "Кристалл", переносится из-за сложной эпидемиологической ситуации. О новой дате проведения станет известно позднее, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, в рамках акции "Убедись, что ты здоров!" тюменцам предлагали проконсультироваться с онкологом-маммологом и пройти маммографию в мобильных установках.

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболевания планируют реализовать в течение февраля, в их числе — онко-экспресс-осмотры на предприятиях Тюменской области.

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# Всемирный день борьбы с раком , онкология , перенос

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