Экспресс-осмотр онколога в ТРЦ "Кристалл" переносится

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Профилактическая акция ко Всемирному дню борьбы с раком, которая должна была состояться 4 февраля в ТРЦ "Кристалл", переносится из-за сложной эпидемиологической ситуации. О новой дате проведения станет известно позднее, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, в рамках акции "Убедись, что ты здоров!" тюменцам предлагали проконсультироваться с онкологом-маммологом и пройти маммографию в мобильных установках.

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболевания планируют реализовать в течение февраля, в их числе — онко-экспресс-осмотры на предприятиях Тюменской области.