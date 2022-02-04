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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Викуловском районе от COVID-19 привились первые 10 подростков

Общество, 15:37 04 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от коронавируса подростков 12–17 лет началась в Викуловском районе. 3 февраля в добровольной вакцинации приняли участие десять детей, сообщает администрация района.

Вакцинация проводилась только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.

Перед вакцинацией каждый ребенок прошел обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач-терапевт определил отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

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# вакцинация

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