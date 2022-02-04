Более 1200 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области прошли ревакцинацию

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 1 тыс. 200 сотрудников и работников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции по данным на 3 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Отмечается, что сотрудники ведомства на добровольной основе проходят курс ревакцинации, при этом они соблюдают все эпидемиологические меры.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области, перед проведением процедуры сотрудники ведомства проходят осмотр, измерение температуры тела, заполняют документацию. Состояние их здоровья должно быть на высоком уровне, поскольку они всегда находятся в боевой готовности.

Инна Пахомова