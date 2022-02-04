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Тюменские серебряные волонтеры делятся своим опытом ревакцинации в видеороликах

Общество, 12:41 04 февраля 2022

Точка жизни во ВКонтакте | Фото: Точка жизни во ВКонтакте

Новую онлайн-рубрику "Ревакцинация. Личный опыт" открыли участницы проекта "Бабушки особого назначения" при поддержке управления регионального Роспотребнадзора, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Серебряные волонтеры старшего возраста снимут и разместят на интернет-ресурсах еженедельные видеоролики, в каждом из которых спецбабушки расскажут свои истории о том, почему они решили поставить повторную прививку, а также о важности ревакцинации.

"Ревакцинация пришлась на 1 ноября, мы с мужем сделали ее в легкоатлетическом манеже, где помогали медикам в качестве волонтеров. Побочных эффектов не ощутили. Считаю, что нужно решиться и сделать прививку, чтобы чувствовать себя в безопасности, защитить себя, родных и близких", - считает волонтер Наталья Михайловна.

Посмотреть все выпуски видеорубрики "Ревакцинация. Личный опыт", а также "Вакцинация. Личный опыт" можно в аккаунте фонда "Старшее поколение" в социальной сети Instagram и во "ВКонтакте".

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# вакцинация , серебряные волонтеры

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