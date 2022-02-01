Иммунолог рассказал, кому показана ревакцинация двухкомпонентной вакциной от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принимать решение о ревакцинации (бустере) двухкомпонентным препаратом без рекомендации специалиста нельзя, сказал иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

В большинстве случаев ревакцинацию проводят однокомпонентным препаратом. Однако страх заразиться ковидом заставляет некоторых людей настаивать на введении им двух доз вакцины.

"Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее", — уточнил Костинов.

Также показаниями для двухкомпонентной ревакцинации являются заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, продолжил иммунолог. Рекомендацию о повторной вакцинации двумя дозами вакцины должен давать только специалист.

"Это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад", — пояснил он.