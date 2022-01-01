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Фотогалерея: в Тюменской области проходит вакцинация подростков против COVID-19

Общество, 13:08 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В Тюменской области продолжается вакцинация подростков против коронавирусной инфекции. В регион поступала первая партия препарата "Спутник М" в количестве 960 доз. Она распределена во всем муниципальные образования области. Сделать прививку от ковида можно в поликлиниках и пунктах вакцинации. Делают прививку детям в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей, законных представителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# вакцинация , коронавирус

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