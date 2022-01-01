Фотогалерея: в Тюменской области проходит вакцинация подростков против COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В Тюменской области продолжается вакцинация подростков против коронавирусной инфекции. В регион поступала первая партия препарата "Спутник М" в количестве 960 доз. Она распределена во всем муниципальные образования области. Сделать прививку от ковида можно в поликлиниках и пунктах вакцинации. Делают прививку детям в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей, законных представителей.