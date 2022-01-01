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Сертификаты о противопоказаниях для вакцинации будут отражаться на портале госуслуг

Общество, 09:30 28 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации, начнут передавать на портал госуслуг в ближайшее время. Граждане смогут получить подтверждающий сертификат, сообщает правительство РФ в своем Телеграм-канале.

Он будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". На портале уже представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.

Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.

"В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – подчеркнул он.

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# вакцинация , Михаил Мишустин , портал Госуслуги , сертификат

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