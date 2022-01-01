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В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "Спутник М" для подростков

Общество, 16:16 26 января 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Первая партия вакцины "Спутник М" для подростков в объеме 960 доз поступила в Тюменскую область.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ее распределят в поликлиники Тюмени и амбулатории районов юга области.

"Спутник М" разработан специально для подростков от 12 до 17 лет. Ее дозировка в пять раз меньше, чем во взрослой вакцине. Это связано с тем, что у детей иммунный ответ лучше, чем у взрослых. Этой дозы будет достаточно для выработки антител.

В первую очередь вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа. Напомним, вакцинация добровольная, с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на проведение вакцинации.

Всего в регионе планируется привить 105 тыс. подростков.

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# вакцинация , подростки

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