  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Общество, 13:41 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские подростки призвали сверстников привиться от коронавируса

В Тюменской области началась вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции. Прививки ставят в поликлиниках Тюмени и муниципалитетов региона.

Первые 10 доз вакцины "ГамКовидВак М" ("Спутник М") поступило в городскую поликлинику № 14 в Тюмени.

Заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники № 14 Инесса Питухина рассказала, что на вакцинацию записались уже 69 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Есть соответствующие согласия и заявления от родителей.

"Родители активно проявляют желание вакцинировать своих детей. Сами ребята тоже заинтересованы в этом и понимают всю важность прививки", - рассказала она.

Одними из первых, кто привился от коронавируса, стали брат и сестра Виктория и Александр Серовы. Ребята осознанно подошли к вакцинации.

"Мы очень ждали прихода этой вакцины, чтобы поскорее привиться и защитить себя и близких от серьезных последствий коронавируса. Советуем всем прививаться, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни без ограничений", - отметила Виктория.

Напомним, что в Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Спутник М". Их распределили в поликлиники Тюмени и амбулатории районов юга области. Всего в регионе планируется привить 105 тыс. подростков.

﻿

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 31.01.2022Тюменские подростки призвали сверстников привиться от коронавируса
14:23 31.01.2022Главным дирижером тюменского оркестра "Камерата Сибири" назначена Фаузия Тажина
14:10 31.01.2022В Тюмени школьники с симптомами ОРВИ обращаются за помощью в медпункты-фильтры
13:41 31.01.2022В Тюменской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19