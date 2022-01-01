В Тюменской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области началась вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции. Прививки ставят в поликлиниках Тюмени и муниципалитетов региона.

Первые 10 доз вакцины "ГамКовидВак М" ("Спутник М") поступило в городскую поликлинику № 14 в Тюмени.

Заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники № 14 Инесса Питухина рассказала, что на вакцинацию записались уже 69 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Есть соответствующие согласия и заявления от родителей.

"Родители активно проявляют желание вакцинировать своих детей. Сами ребята тоже заинтересованы в этом и понимают всю важность прививки", - рассказала она.

Одними из первых, кто привился от коронавируса, стали брат и сестра Виктория и Александр Серовы. Ребята осознанно подошли к вакцинации.

"Мы очень ждали прихода этой вакцины, чтобы поскорее привиться и защитить себя и близких от серьезных последствий коронавируса. Советуем всем прививаться, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни без ограничений", - отметила Виктория.

Напомним, что в Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Спутник М". Их распределили в поликлиники Тюмени и амбулатории районов юга области. Всего в регионе планируется привить 105 тыс. подростков.

Любовь Голышева