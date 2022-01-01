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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области ревакцинацию от COVID-19 прошли 83% жителей

Общество, 11:38 31 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

165 тыс. человек, или 83% получили повторную прививку от коронавируса в Тюменской области. Всего же ревакцинации подлежат около 200 тыс. жителей, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"Особое внимание уделяем вакцинации и ревакцинации отдельных категорий граждан. Это медицинские работники, педагоги, социальные работники и еще несколько категорий сотрудников, которые ежедневно по работе общаются с большим количеством людей", - сказала Логинова.

Она призвала жителей региона помнить о сроках повторной прививки и соблюдать их.

Напомним, что по данным на 28 января, в Тюменской области вакцинировано более 80% взрослого населения.

Татьяна Ковалева

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# вакцинация , коронавирус

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