В Тюменской области ревакцинацию от COVID-19 прошли 83% жителей
165 тыс. человек, или 83% получили повторную прививку от коронавируса в Тюменской области. Всего же ревакцинации подлежат около 200 тыс. жителей, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.
"Особое внимание уделяем вакцинации и ревакцинации отдельных категорий граждан. Это медицинские работники, педагоги, социальные работники и еще несколько категорий сотрудников, которые ежедневно по работе общаются с большим количеством людей", - сказала Логинова.
Она призвала жителей региона помнить о сроках повторной прививки и соблюдать их.
Напомним, что по данным на 28 января, в Тюменской области вакцинировано более 80% взрослого населения.
Татьяна Ковалева