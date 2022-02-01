В Абатском районе план по вакцинации от ковида выполнен на 101%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Абатском районе от COVID-19 вакцинировали 81% взрослого населения. Это 101 % от плана, сообщает муниципалитет.

На территории привиты более 10 тыс. человек. Сначала кампания по вакцинации шла медленными темпами, до 70 человек в сутки. В последнее время количество вакцинированных ежедневно достигало 150–160 человек, отмечают сельские медики. Выполнение плана было обеспечено за счет бесперебойной поставки вакцин и масштабной разъяснительной работы сотрудников медучреждений.

В районе идет повторная вакцинация. Кроме стационарного пункта в поликлинике, действуют две мобильные прививочные бригады.