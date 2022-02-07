В Тюменской области стартовал "Молодежный квест" для подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интернет-игра "Молодежный квест", приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, стартовала в Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист областного центра профилактики и реабилитации Марина Иванова, участие в нем могут принять подростки старше 12 лет из муниципальных образований региона.

"Молодежный квест" представляет собой ряд интересных заданий, которые можно выполнять, не выходя из дома. Еженедельно они будут размещаться в официальной группе интернет-игры во ВКонтакте. За победу будут бороться команды из 10 человек.

"Игра включает три уровня, на выполнение заданий каждого уровня у участников будет ровно одна неделя. Ребятам предстоит разгадать увлекательные ребусы, выполнить творческую работу и выступить в роли эксперта. Результаты заданий они будут публиковать на официальной странице игры и получать за них баллы", - рассказала Марина Иванова.

Игра будет идти до конца февраля, итоги станут известны 5 марта. Победят участники, набравшие наибольшее количество баллов за все выполненные задания.

Любовь Голышева