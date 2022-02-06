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Тоболяки отметили день рождения Менделеева традиционным пробегом

Общество, 15:36 06 февраля 2022

Спортивная жизнь Тобольска во ВКонтакте | Фото: Спортивная жизнь Тобольска во ВКонтакте

Более 50 человек приняли участие в традиционном пробеге "Менделеевский заряд" в Тобольске.

Спортивное мероприятие было организовано в честь празднования дня рождения Дмитрия Менделеева. На пробежку вышли члены беговых клубов, сотрудники и спортсмены спортивных учреждений, работники сферы молодежной политики, сотрудники ПАТП и огнеборцы города. Также в забеге принял участие глава города Максим Афанасьев.

Предстартовую разминку провели члены федерации фитнес-аэробики. Любители бега преодолели девятикилометровый маршрут от площади Менделеева до Кремля и обратно.

На финише всех участников ждали памятные медали и горячий чай с пирожками.

Евгений Новоселов

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