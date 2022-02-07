Тюменке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кольцо с пальца помогли снять тюменке сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования на ул. Барнаульской 6 февраля.

"Самостоятельно женщина снять украшение не могла. Поэтому вызвала спасателей. Кольцо сняли при помощи аварийно-спасательного инструмента. На это им потребовалось несколько минут", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Звонки с просьбами снять кольца поступают тюменским спасателям периодически. Для освобождения применяется специальное оборудование – гравер. Под кольцо заводят подкладку, чтобы не обжечь кожу, а кольцо разрезают.

Инна Пахомова