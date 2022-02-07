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Тюменке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо

Происшествия, 10:20 07 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кольцо с пальца помогли снять тюменке сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования на ул. Барнаульской 6 февраля.

"Самостоятельно женщина снять украшение не могла. Поэтому вызвала спасателей. Кольцо сняли при помощи аварийно-спасательного инструмента. На это им потребовалось несколько минут", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Звонки с просьбами снять кольца поступают тюменским спасателям периодически. Для освобождения применяется специальное оборудование – гравер. Под кольцо заводят подкладку, чтобы не обжечь кожу, а кольцо разрезают.

Инна Пахомова

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# спасатели , ТОСЭР

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