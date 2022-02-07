42 пожара произошли за неделю в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

42 пожара произошло в Тюменской области с 31 января по 6 февраля. Огнеборцы спасли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий аварий пожарно-спасательные подразделения привлекали 28 раз. Они оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 30 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

В ведомстве отметили, что зимой увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печей, а также электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей.

"Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101", – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.