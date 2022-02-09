В Тюменской области 83 молодых спортсмена получат государственную стипендию
83 успешных молодых спортсмена Тюменской области получат государственную спортивную стипендию. Стартовал отбор претендентов, прием документов ведется до 14 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Участвовать могут спортсмены не старше 23 лет, которые проходят спортивную подготовку, являются членами региональных сборных, победителями или призерами всероссийских и международных соревнований 2021 года, в том числе первенств России, Европы, мира, финальных соревнований по видам спорта спартакиады молодежи России.
Положение о государственных спортивных стипендиях в Тюменской области здесь.
Документы для участия в отборе необходимо направить до 14 марта в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 202.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3452) 42-77-30, Галимжанова Ольга Станиславовна, или по электронной почте GalimzhanovaOS@72to.ru.
Напомним, что стипендия в Тюменской области вручается ежегодно с 2005 года.