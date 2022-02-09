В Тюменской области 83 молодых спортсмена получат государственную стипендию

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

83 успешных молодых спортсмена Тюменской области получат государственную спортивную стипендию. Стартовал отбор претендентов, прием документов ведется до 14 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участвовать могут спортсмены не старше 23 лет, которые проходят спортивную подготовку, являются членами региональных сборных, победителями или призерами всероссийских и международных соревнований 2021 года, в том числе первенств России, Европы, мира, финальных соревнований по видам спорта спартакиады молодежи России.

Положение о государственных спортивных стипендиях в Тюменской области здесь.

Документы для участия в отборе необходимо направить до 14 марта в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 202.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3452) 42-77-30, Галимжанова Ольга Станиславовна, или по электронной почте GalimzhanovaOS@72to.ru.

Напомним, что стипендия в Тюменской области вручается ежегодно с 2005 года.