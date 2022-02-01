В Тобольске ищут работников для швейного цеха
Помощь в поиске персонала для тобольского швейного цеха "Ситцевый край" организовали сотрудники городского кадрового центра "Работа России".
В учреждение с кадровой проблемой обратилась руководитель цеха Елена Коломейцева. По ее словам, поступает много заказов, а работников не хватает.
"Мы набираем швей, до 20 человек, так как поступает много заказов. В зависимости от количества набранных швей будет увеличиваться потребность в комплектовщицах, упаковщиках и помощниках швей", - отметила предприниматель.
Специалисты кадрового центра организовали выездные мероприятия с целью поиска соискателей. Также консультанты в течение недели обзванивали граждан, состоящих на учете, оповещали о срочной вакансии, приглашали на работу. Искали потенциальных сотрудников среди соискателей, разместивших резюме на сайтах по поиску работы, сообщает региональный кадровый центр "Работа России".
На сегодняшний день в швейных цех "Ситцевый край" трудоустроено два человека. Набор швей продолжается.