В Тобольске ищут работников для швейного цеха

| Фото: кадровый центр «Работа России» в Тюменской области | Фото: кадровый центр «Работа России» в Тюменской области

Помощь в поиске персонала для тобольского швейного цеха "Ситцевый край" организовали сотрудники городского кадрового центра "Работа России".

В учреждение с кадровой проблемой обратилась руководитель цеха Елена Коломейцева. По ее словам, поступает много заказов, а работников не хватает.

"Мы набираем швей, до 20 человек, так как поступает много заказов. В зависимости от количества набранных швей будет увеличиваться потребность в комплектовщицах, упаковщиках и помощниках швей", - отметила предприниматель.

Специалисты кадрового центра организовали выездные мероприятия с целью поиска соискателей. Также консультанты в течение недели обзванивали граждан, состоящих на учете, оповещали о срочной вакансии, приглашали на работу. Искали потенциальных сотрудников среди соискателей, разместивших резюме на сайтах по поиску работы, сообщает региональный кадровый центр "Работа России".

На сегодняшний день в швейных цех "Ситцевый край" трудоустроено два человека. Набор швей продолжается.