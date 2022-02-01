На время спецоперации "Лед-2022" в Тюмени закроют участок улицы Береговой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Береговой в Тюмени закроют для транспорта 8 до 18 часов 23 февраля. Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение вводится на время спортивно-массового мероприятия "Спецоперация "Лед".

Движение перекроют на участке от пересечения с ул. Щербакова до пересечения с ул. Красноармейской. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, а также соблюдать правила дорожного движения. Схемы объезда: улицы Большая Заречная, Щербакова, Заозерная.