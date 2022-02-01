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Жителю Тюменской области обязательные работы заменят на реальный срок

Происшествия, 10:23 17 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодого человека, скрывшегося от обязательных работ, осудят в Бердюжском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2021 года местного жителя осудили за кражу к обязательным работам сроком на 360 часов. Но 20-летний молодой человек скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем был объявлен в розыск. Вскоре его задержали полицейские, а судья заключил под стражу до 8 марта 2022 года.

Рассмотрение уголовного дела о замене обязательных работ на лишение свободы назначено на 28 февраля.

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# Бердюжский район

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