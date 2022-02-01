"Справедливая Россия" предлагает запретить в России микрофинансовые организации

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Микрофинансовые организации в России мог бы успешно заменить базовый доход в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом на пресс-конференции "МФО - под запрет!", которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", заявил член регионального Совета партии "Справедливая Россия" Георгий Эргемлидзе.

МФО в мире, по его словам, были придуманы для спасения беднейших слоев населения и для предпринимателей, которые только начинают свое дело. "И во всем мире эта система работает, - подчеркнул он. – Но в российских реалиях это превратилось в инструмент ограбления населения. Люди от безысходности вынуждены туда идти и потом не могут рассчитаться. Предложение нашей партии заключается в том, чтобы заменить эти микрофинансовые организации, чтобы просто выдавать людям какой-то базовый доход беднейшим слоям населения - по 10 тыс. в месяц. И тогда семья из трех человек сможет худо-бедно существовать".

По словам секретаря Бюро Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Сергея Морева, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами. "Всего лишь за полгода доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, - пояснил он. - В марте 2021 года долг наименее социально защищенных людей перед МФО составлял 140 млрд рублей, в ноябре - 241 млрд рублей. Причем люди на погашение этих долгов тратят до 80% своих доходов".

Впрочем, представители "Справедливой России" признали, что потребность людей в займе до зарплаты не исчезнет вместе с запретом МФО. И ничего не мешает госбанкам, по мнению Сергея Морева, создать отделы по выдаче ссуд до 50 тыс. рублей при минимальном наборе и при определенной ставке.

"Вокруг этих моментов можно было бы сформировать государственную политику", - уверен он.

Следует напомнить, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности. В частности, сообщается на официальном сайте думы, предусматривается запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилья.

Законопроектом предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения для того, чтобы предотвратить мошенничество в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. Документ разработан в рамках реализации послания президента России Федеральному Собранию для предотвращения неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Также предлагается предоставить всем видам микрофинансовых организаций дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

Это нужно, чтобы пресечь мошенничество, в том числе получение займов неустановленными лицами с использованием чужих паспортных данных, говорится в пояснительной записке.

Чтобы не допустить на финрынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.

Также законопроектом предлагается установить требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн рублей. Сейчас он составляет 10 тыс. рублей.

Для того чтобы защитить неквалифицированных инвесторов, предлагается установить, что минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физлица, увеличивается в два раза – до 3 млн рублей.