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Тюменец вошел в президиум координационного совета "Молодой гвардии"

Общество, 17:48 17 февраля 2022

Молодая гвардия | Фото: Молодая гвардия

В состав президиума координационного совета "Молодой гвардии Единой России" вошел руководитель тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев. Такое решение приняли на X съезде молодежной общественно-политической организации, который прошел в подмосковной Кубинке.

Координационный совет, согласно изменениям в уставе, расширили до 28 человек. В него вошли федеральные координаторы по округам и руководители региональных отделений.

По словам нового председателя координационного совета МГЕР Антона Демидова, изменения в составе обеспечат регулярную обратную связь с руководством по региональной и федеральной повестке.

Обновления затронули не только организационную структуру, но и реализуемые организацией проекты до 2024 года. МГЕР запустит "Лигу политических дебатов", проекты "Молодые кандидаты" и инициативу по правовой защите студентов.

Также молодогвардейцы займутся предотвращением распространения в интернете противоправного контента, борьбой с чатами, где реализуют запрещенную продукцию, а также фейками о вакцинации, сообщает тюменское отделение "Молодой гвардии".

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# Молодая гвардия

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