Синоптики обещают жителям Тюмени солнечные и теплые выходные
Теплую и малооблачную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные дни, 19 и 20 февраля.
По данным центра Фобос, 19 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, ночью опустятся до минус 10. Ветер южный, 5 метров секунду.
20 февраля малооблачно, дневная температура воздуха составит минут 5 градусов, в ночные часы ожидается до минус 6. Скорость южного ветра не превысит 5 метров в секунду.
Теплым будет и начало следующей недели. 21 февраля воздух днем прогреется до плюс 1 градуса. А 22 и 23 февраля дневная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов ниже ноля.
Любовь Голышева