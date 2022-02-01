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Синоптики обещают жителям Тюмени солнечные и теплые выходные

Общество, 10:13 18 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую и малооблачную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные дни, 19 и 20 февраля.

По данным центра Фобос, 19 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, ночью опустятся до минус 10. Ветер южный, 5 метров секунду.

20 февраля малооблачно, дневная температура воздуха составит минут 5 градусов, в ночные часы ожидается до минус 6. Скорость южного ветра не превысит 5 метров в секунду.

Теплым будет и начало следующей недели. 21 февраля воздух днем прогреется до плюс 1 градуса. А 22 и 23 февраля дневная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов ниже ноля.

Любовь Голышева

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