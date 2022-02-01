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Четверо учащихся ФМШ стали победителями регионального этапа ВсОШ по математике

Общество, 16:03 18 февраля 2022

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике признаны учащиеся Областной физико-математической школы: 9-классница Елизавета Винокурова, 10-классник Иван Катаев, выпускник Михаил Мизенков, учащийся 8 класса Александр Штайн, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Всего в региональном этапе участвовали 155 школьников из 9-11 классов. Призерами стали 33 участника из 9-11 классов и 9 учащихся из восьмых классов. Большая часть участников – жители Тюмени, Тобольска и Ишимского района.

Председатели жюри отметили, что заинтересованность школьников в олимпиадах растет. Это обусловлено работой физико-математической школы, гимназии ТюмГУ, лицея ТИУ, гимназии №16 и Тюменского президентского кадетского училища.

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# Всероссийская олимпиада школьников , образование , победители , региональный этап

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