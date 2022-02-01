Для пациентов с ОРВИ в Тобольске сформирована дополнительная бригада скорой

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

12 бригад работает на станции скорой медицинской помощи Тобольска. В том числе, сформирована дополнительная бригада для выезда к пациентам с признаками ОРВИ, организовано дополнительное рабочее место диспетчера по приему звонков, их число составило 5,4 тыс. в 2021 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За два года число обращений на станцию скорой медицинской помощи областной больницы №3 возросло на четверть. В 2019 году тоболяки вызывали бригаду скорой помощи 46,6 тыс. раз, в 2021 году зафиксировано уже 58,5 тыс. обращений.

Число экстренных вызовов осталось на прежнем уровне – около 23,5 тыс. в год. Количество неотложных вызовов увеличилось с 17 тыс. в 2019 году до 20,5 тыс. в 2021. Вызовы, переданные в пункт неотложной медицинской помощи, с 2019 года увеличились втрое и составили 10,2 тыс. в 2021 году.

Внезапные заболевания и состояния, с которыми пациенты обращаются за скорой помощью, по-прежнему составляют большую часть – почти 80% всех вызовов. Вызовы по поводу заболеваний органов дыхания составляют 25% от общего числа, далее следуют болезни системы кровообращения – около 20%, на травмы и отравления приходится 13% вызовов.

В пределах города среднее время прибытия бригады на место ДТП составляет шесть минут, вне города – 15. В прошлом году таких выездов было 347, в приемное отделение доставлено 360 пострадавших. Трассовый медицинский пункт в 2021 году принял 488 обращений и 409 вызовов. В 2019 году это число составляло 307 и 268.