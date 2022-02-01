Тюменский спектакль "ДЫМ." покажут на всероссийском фестиваля в Омске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивный спектакль-инсталляция "ДЫМ." театрального центра "Космос" стал участником всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ". Фестиваль пройдет в Омске с 1 по 6 апреля.

В фестивале принимают участие профессиональные актеры, создавшие самостоятельные работы, либо спектакли, которые вошли в репертуар театра. Всего на конкурс пришло 117 заявок. Из них для показа на фестивале выбрали 16 участников, в число которых вошла иммерсивная выставка "ДЫМ.". Свои работы представят театры из Хельсинки, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Омска, Рязанской области, Пушкина, Брянска, Тюмени и Твери.

Премьера иммерсивной выставки "ДЫМ." прошла 9 мая 2021 года и была приурочена ко Дню Победы. Проект создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой "Сурвило". Ее комиксы публиковались не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше. На данный момент увидеть "ДЫМ." можно в историческом парке "Россия – моя история".

Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая Маска", а также побывал на Международном фестивале современного искусства "Территория.Kids" в Москве, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.