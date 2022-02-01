В Тюмени медики скорой пришли на помощь годовалой девочке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовалому ребёнку, пострадавшему при падении с кровати, помогли медики скорой помощи в Тюмени 20 февраля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Малышка ударилась об угол тумбочки, на виске появились гематома и ссадина. Пока отец оставался рядом с дочерью и пытался ее успокоить, скорую помощь вызывала мама.

Спустя 14 минут на медики надели ребенку воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника, наложили повязку и холод на место травмы и доставили девочку в Областную клиническую больницу № 2 с подозрением на сотрясение головного мозга.

Всего за минувшие выходные, с 19 по 20 февраля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 35 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 568 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлен 501 пациент.