Объем кредитов малому бизнесу Тюменской области в 2021 году вырос в полтора раза

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Малый и средний бизнес Тюменской области, Югры и Ямала получили кредиты в 2021 году на сумму 208 млрд рублей. Годовой прирост по ним составил 30%, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Всего предприятия и организации нефинансового сектора Тюменской области, Югры и Ямала в 2021 году получили кредиты на сумму 1,4 трлн рублей. Это на 57% больше, чем в 2020 году.

Корпоративный кредитный портфель увеличился за год на 38% и на 1 января 2022 года превысил 2 трлн рублей. Совокупная задолженность по кредитам МСП составила 170 млрд рублей, годовой темп прироста – 30%.

"В 2020 году с начала пандемии мы наблюдали незначительное снижение объемов выдачи кредитов корпоративным заемщикам, а в сегменте МСП – рост за счет государственных программ льготного кредитования, - рассказал управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов. - В 2021 году на фоне роста экономической активности предприятий спрос на кредиты восстановился. Кроме того, на Ямале реализуются масштабные инвестиционные проекты федерального значения, что в значительной степени повлияло на позитивную динамику корпоративного кредитования".

Доля просроченной задолженности по всем корпоративным кредитам снизилась до уровня 3,6%, по кредитам МСП – 5,5%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам корпоративным заемщикам в рублях на срок свыше года в целом по России в декабре 2021 года составила 8,9% годовых, по кредитам МСП – 9,7%.