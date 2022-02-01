Руководитель коллекторского агентства в Тюмени занимался своей деятельностью незаконно

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Бывший руководитель коллекторского агентства привлечен к административной ответственности в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Организация с октября 2020 года включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. "В ходе проверки выяснилось, что гендиректор не соответствует законным требованиям, поскольку им самим допущено неисполнение вступившего в силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней. В 2009 году мужчину осудил Сургутский городской суд по ст. №№ 285, 290 УК РФ. Он, занимая должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и его коллега по службе получили взятку в 1 млн 600 тыс. рублей. В 2011 году по иску прокурора Сургута с него и второго соучастника преступления решено взыскать средства в доход государства. Они так и не исполнили это", — рассказали в надзорном органе.

Прокуратура округа внесла представление генеральному директору коллекторского агентства, по результатам рассмотрения которого его полномочия как руководителя прекращены.

Также по заявлению прокуратуры округа в сентябре 2021 года Арбитражный суд Тюменской области привлек бывшего руководителя к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Мужчина пытался обжаловать это, но его обращения остались без удовлетворения. Решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности бывшего руководителя коллекторского агентства вступило в силу.