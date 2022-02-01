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Объявлены торги на поиск подрядчика для строительства путепровода над Червишевским трактом

Экономика, 12:18 24 февраля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Объявлены торги на поиск подрядчика для строительства развязки на Червишевском тракте в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Возведение путепровода над Червишевским трактом протяженностью более 4,7 км начнется в 2022 году по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш". Подъезд к г. Тюмени" станет одним из крупнейших объектов дорожной инфраструктуры, которые начнут строить в Тюменской области в 2022 году.

Развязка будет иметь форму неполного клевера. Одну разворотную петлю заменит разворот, отнесённый к д. Ожогино, чтобы сохранить памятник природы "Тополя".

На объекте предусмотрены надземный пешеходный переход, велосипедные и пешеходные дорожки.

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# дорожное строительство , транспортная развязка

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