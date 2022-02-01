Тоболячка организовала экомастерскую "Зеленая сова" на грант СИБУРа

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Специалист отдела проектирования "ЗапСибНефтехима" Юлия Сильченко запускает в Тобольске экомастерскую "Зеленая сова", сообщает пресс-служба предприятия.

На грант СИБУРа по программе "PRO Город" активная участница волонтерских проектов закупила швейное оборудование. Шить экошопперы, многоразовые бахилы, поясные сумки и сумки для ноутбуков в экомастерской будут выпускники детского дома. В "Зеленой сове" также второе рождение переживут билборды, лодки, изделия из ПВХ и сноутюбинги, которые станут поясными сумками и сумками для ноутбуков.

"Продавать будем через соцсети. Поможет и сарафанное радио. Люди, кто принесет нам старые вещи, смогут рассказать друзьям, какие штуки из них получаются. Ассортимент будет зависеть от спроса. Производство бахил и шопперов налажено: сшить одну пару занимает полчаса, сумка для покупок готова через час-полтора. А если потребуются изделия из билбордов – там работы побольше. В техпроцесс добавляется профессиональная очистка, стирка, сушка, глажка", - рассказала Юлия Сильченко

Сейчас Юлия Сильченко запускает новый волонтерский проект о сохранении чистоты окружающей среды и переработке мусора - "Ноль отходов". Он познакомит школьников и их родителей с концепцией осознанного потребления.