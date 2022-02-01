Тюменец стал призером всероссийского конкурса за изучение музея Арктики
Работа магистранта программы "Историческая урбанистика" ТюмГУ Максима Мочалина была отмечена на всероссийском конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике ассоциации "НАНОК". Тюменец исследовал историю становления и развития музея Арктики.
"Современный взгляд на арктические города России особенно важен в контексте разработки минстроем России стандарта развития городской среды в северных территориях. Социальные и гуманитарные исследования арктических городов являются приоритетным направлением научной работы магистрантов", — отметил руководитель магистерской программы Игорь Стась.
Всего на конкурс ассоциации "Национального арктического научно-образовательного консорциума" поступило 128 заявок из 23 вузов. Все победители получат дипломы и пройдут стажировку на базе участников консорциума.
Сейчас Максим Мочалин изучает формирование централизованных и групповых систем расселения в ЯНАО на примере Нового Уренгоя, Надыма и Ямбурга. На основе исследований студенты-урбанисты смогут предложить прикладные решения преобразования городских пространств, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.