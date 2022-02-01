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Тюменец стал призером всероссийского конкурса за изучение музея Арктики

Общество, 15:02 24 февраля 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Работа магистранта программы "Историческая урбанистика" ТюмГУ Максима Мочалина была отмечена на всероссийском конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике ассоциации "НАНОК". Тюменец исследовал историю становления и развития музея Арктики.

"Современный взгляд на арктические города России особенно важен в контексте разработки минстроем России стандарта развития городской среды в северных территориях. Социальные и гуманитарные исследования арктических городов являются приоритетным направлением научной работы магистрантов", — отметил руководитель магистерской программы Игорь Стась.

Всего на конкурс ассоциации "Национального арктического научно-образовательного консорциума" поступило 128 заявок из 23 вузов. Все победители получат дипломы и пройдут стажировку на базе участников консорциума.

Сейчас Максим Мочалин изучает формирование централизованных и групповых систем расселения в ЯНАО на примере Нового Уренгоя, Надыма и Ямбурга. На основе исследований студенты-урбанисты смогут предложить прикладные решения преобразования городских пространств, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# Арктика , ТюмГУ , урбанистика

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