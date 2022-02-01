ФСБ пресекла канал незаконной миграции на Ямале

| Фото: www.fsb.ru | Фото: www.fsb.ru

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области выявили и пресекли деятельность группы россиян, которые помогали иностранцам незаконно прибывать на территорию России.

"Группа граждан РФ подозревается в организации по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В отношении указанных лиц на основании представленных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным подразделением Регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело", - отмечено в сообщении пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.