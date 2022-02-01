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Принять 1,6 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР готова Тюменская область

Общество, 15:00 26 февраля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Принять 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР готова Тюменская область. Все прибывающие, в основном это дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью, сообщили в межведомственной рабочей группе, созданной по поручению губернатора региона Александра Моора.

Дата приезда эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока неизвестна. Сейчас формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех городах и районах Тюменской области.

По данным на 26 февраля, в Ростовскую область из нашего региона направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# гуманитарная помощь , ДНР , ЛНР

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