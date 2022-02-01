В Тюменской области вакцинировано от ковида 93% жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает шестую позицию в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19. В сутки проводится около 7 тыс. исследований. Всего с начала пандемии коронавируса сделано более 3,5 млн тестирований.

Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила в ходе заседания, посвященного итогам деятельности ведомства за 2021 год. Оно прошло в дистанционном формате.

Руководитель регионального Роспотребнадзора также напомнила, что в октябре 2021 года в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в области была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

"Более миллиона жителей региона поставили прививку от коронавирусной инфекции, это почти 93 процента от численности взрослого населения. Охват прививками от гриппа составил 60 процентов от совокупного населения субъекта. Привито более 665 тысяч взрослых и более 260 тысяч детей", - добавила она.