В Тюменской области 700 подростков сделали прививку от коронавируса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 подростков в Тюменской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Такие данные на 14 февраля корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном департаменте здравоохранения.

Из общего объема вакцины - 960 доз, которые поступили в Тюменскую область 26 января, - осталось 260, добавили специалисты ведомства. Вакцинация проходит во всех муниципалитетах.

Как рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич во время научно-практической онлайн-конференции "Вся правда о вакцинации" в региональной Общественной палате, если выбирать между переболеть и сделать прививку, как часто спрашивают взрослые, то, однозначно, - второе.

"У коронавируса могут быть отложенные последствия. И неизвестно, как болезнь скажется на молодом организме", - подчеркнула она.

В вакцинации от ковида участвуют подростки в возрасте от 12 до 17 лет. По словам Казакевич, препарат "Спутник М" безопасен, противопоказания такие же, что и у взрослых: аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострения хронических заболеваний и гиперчувствительность к компонентам.

Всего в Тюменской области запланировано привить 105 тыс. подростков. Следующая партия препарата "Спутник М" ожидается в середине февраля.

Анжела Лебедева