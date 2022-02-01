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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области нет фактов поддельных сертификатов о вакцинации

Общество, 14:38 14 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области нет случаев, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации. Об этом заявила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина во время научно-практической конференции "Вся правда о вакцинации" в региональной Общественной палате, которая прошла в режиме онлайн.

"Мы пока не имеем данных о тех людях, кто оказал себе такую медвежью услугу и приобрел сертификат. Если у вас имеется подобная информация, мы готовы ее проверить", - сказала она.

По словам Левкиной, тюменский регион полностью обеспечен необходимым количеством вакцины. Специалистам ведомства не поступало жалоб по вакцинации.

"В Тюменской области организовано 43 пункта вакцинации. Процесс идет хорошими темпами. Ни одного случая просрочки вакцины в регионе не выявлено. Жители могут выбрать для вакцинации любой из существующих пунктов. Но, если есть опасения по вопросу вакцинации, необходимо проконсультировать с лечащим врачом", - отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Анжела Лебедева

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# вакцинация

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