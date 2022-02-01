В большинстве случаев людям с заболеваниями сердца показана вакцинация

| Фото: областной больницы № 4 | Фото: областной больницы № 4

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является показанием к вакцинации в абсолютном большинстве случаев. Это касается, по словам главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова, не только вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и вакцинации против гриппа и против пневмококковой инфекции, что особенно актуально для людей старше 60 лет.

"Структура заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями для мужчин в диапазоне от 40 лет и женщин 50-55 лет существенно не изменилась на фоне пандемии", - отметил он.

В золотой список правил для сохранения здоровья сердца, по мнению главного внештатного специалиста-кардиолога, входят разумный подход к питанию, умеренность в еде и в употреблении алкоголя, категорический отказ от курения и физическая активность.

"К долголетию нужно идти активно, - считает он. - Умеренные физические нагрузки без преодоления себя — это то, чего требует наш организм. Благодаря им у нас начинает снижаться артериальное давление, так как раскрываются сосуды мышц, которые требуют больше крови во время самой физической нагрузки. Это запускает следующие позитивные процессы в организме: уменьшается уровень сахара, холестерина, нормализуется аппетит".

Сергей Бойцов также отмечает, что в последние годы существенно изменилось качество жизни людей, перенесших, к примеру, инфаркт. Люди стали переживать свой инфаркт, и есть возможности для того, чтобы взять под контроль своё заболевание.

"Очень большим подспорьем здесь стали решения правительства России и Министерства здравоохранения Российской Федерации по лекарственному обеспечению, - пояснил он. - Система льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших инсульты, инфаркты, коронарное шунтирование, чрезкожное коронарное вмешательство, операции по поводу фибрилляции предсердий, сейчас обеспечивает их бесплатными лекарственными препаратами в течение двух лет после перенесенного заболевания или серьёзного кардиохирургического вмешательства. Приверженность лечению существенно снижает риск повторной сосудистой катастрофы и увеличивает продолжительность и качество жизни".