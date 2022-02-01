В приемной "Единой России" готовы оказать тюменцам психологическую помощь

Фото: er.ru Фото: er.ru

Более 29 тыс. человек обратились в Тюменскую региональную общественную приемную партии "Единая Россия" с 2008 года. Об этом рассказала руководитель регионального исполкома партии, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

"Сейчас нашим землякам требуется, в том числе, психологическая поддержка. И мы окажем ее всем, кому в это непростое для нашей страны время нужна помощь специалистов", - подчеркнула она.

Специалисты приемной готовы проконсультировать желающих по телефону 8-(3452)-45-00-17.

Евгений Бабенко